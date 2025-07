Scandale au PSG ? Luis Enrique répond cash !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG a été dominé par Chelsea (3-0) en finale de la Coupe du monde des Clubs. Une défaite pénible pour des Parisiens qui ont laissé éclater leur frustration durant la rencontre. Luis Enrique lui, a même giflé l’attaquant des Blues João Pedro. Cependant, le coach espagnol affirme avoir voulu séparer plusieurs joueurs.

Une défaite terriblement frustrante pour le PSG . Après avoir remporté tous les trophées possibles cette saison, le club de la capitale espérait poursuivre sur sa belle lancée en battant Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs. Après avoir éliminé le Bayern Munich et le Real Madrid lors des tours précédents, la formation de Luis Enrique abordait cette finale dans la peau du grand favori, mais a été cueilli à froid par des Blues inspirés.

Agressifs, les hommes d’Enzo Maresca eux, ont su faire preuve de réalisme. Par l’intermédiaire de Cole Palmer , puis de João Pedro , Chelsea a rapidement pris les devants, et menait déjà 3-0 à la mi-temps. Frustré, le PSG n’a pas réussi à revenir dans la rencontre dans le second acte. Ayant commis plusieurs fautes, Paris est tombé dans le piège des joueurs de Chelsea , qui en menant, n’ont pas hésité à la jouer roublard. En tirant les cheveux de Marc Cucurella en fin de match, João Neves a été expulsé.

Luis Enrique sur sa gifle : « Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs »

Luis Enrique lui, a assené une gifle à João Pedro après le coup de sifflet final. Venu pour séparer le Brésilien et Gianluigi Donnarumma, le coach du PSG a été poussé par l’attaquant brésilien, et cela ne lui a pas plu. « A la fin du match, il y a eu une situation évitable. Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. J'ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d'autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J'ai donc séparé les joueurs », a confié Luis Enrique à propos de son geste en conférence de presse.