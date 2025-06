Kolo Muani - PSG : Grande annonce à l'étranger

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a dpu trouver une solution pour quitter le Paris Saint-Germain, avec un prêt de six mois à la Juventus. Mais son avenir est redevenu un sujet chaud, puisque sans un accord trouvé dans les prochaines semaines il pourrait revenir dans la capitale... où il n’aurait toujours pas sa place.

Après son succès historique en Ligue des Champions , le PSG doit affronter une intersaison très chargée. Il y a le Mondial des clubs ainsi que la Supercoupe d’Europe , mais surtout un mercato qui s’annonce crucial. Et c’est notamment le cas sur le front des départs, puisque Luis Campos et Luis Enrique semblent vouloir se séparer de plusieurs indésirables.

Quel avenir pour Kolo Muani ?

L’un des premiers noms de cette liste d'indésirables est évidemment Randal Kolo Muani, qui l’hiver dernier a été prêté à la Juventus. Il aimerait poursuivre sa carrière à Turin et les Bianconeri voudraient le garder, mais pour cela il faudra trouver un accord avec le PSG ! Et ce n’est pas gratuit, puisqu’il ne fait pas oublier que les Parisiens ont dépensé par moins de 95M€ pour l'arracher à Francfort en septembre 2023. Un montant qui fait de lui le troisième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière Kylian Mbappé et Neymar.