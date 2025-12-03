Karim Benzema : Le transfert fatal au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2009, le Real Madrid réalisait un mercato estival XXL avec les arrivées de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Kaka. Mais voilà que pour accueillir ces joueurs, il a fallu faire de la place dans l'effectif merengue. C'est ainsi que Wesley Sneijder a fait ses valises après avoir évolué deux ans au Real Madrid. Un départ sur lequel est d'ailleurs revenu le Néerlandais.

Révélé sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, Wesley Sneijder a ensuite rejoint le Real Madrid en 2007. Le Néerlandais n'aura alors joué que deux saisons sous le maillot merengue. En effet, à l'été 2009, à contrecoeur, il fait ses valises en direction de l'Inter Milan. Un transfert de Sneijder nécessaire pour le Real Madrid afin d'accueillir à l'époque Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema.

« Je ne voulais pas quitter le Real Madrid » Interrogé par Marca ce mercredi, Wesley Sneijder est revenu sur la fin de son histoire avec le Real Madrid. Joueur merengue de 2007 à 2009, le Néerlandais a alors expliqué : « Qu'est-ce qui m'a empêché de rester plus de deux ans au Real Madrid ? J'ai vécu une première année incroyable, puis j'ai rencontré des problèmes personnels qui ont rendu ma deuxième saison difficile. Sans cela, je serais peut-être encore là… Enfin, plus maintenant, je suis trop vieux. Mais j'aurais peut-être joué plus longtemps que prévu, car je ne voulais pas quitter le Real Madrid. Personne ne veut quitter le Real Madrid ».