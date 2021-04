Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un conseil pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 23h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ, notamment pour un retour au Real Madrid ou pour un transfert au PSG, Cristiano Ronaldo serait en réalité heureux à la Juventus, selon Pepe, son partenaire en sélection.

Eliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Porto et distancée dans la course au titre, la Juventus se demande si elle pourra compter sur Cristiano Ronaldo la saison prochaine. À désormais 36 ans, et même s'il est moins prolifique que dans ses grandes années, Cristiano Ronaldo reste un incroyable joueur et continue d’attirer les plus grands clubs européens dont le PSG et Manchester United. À tel point que son nom a été annoncé au Real Madrid, où il a passé neuf ans et remporté quatre Ligue des Champions (2009-2018).

«Il est heureux à Turin et j'espère qu'il y restera encore quelques années»