Mercato - PSG : Le clan Neymar confirme la tendance pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Neymar a trouvé un accord pour prolonger son contrat au PSG, le clan de l’international brésilien semble confirmer ces informations.

En dépit du fait que la presse catalane ait relancé le feuilleton liant le nom de Neymar au FC Barcelone, l’international brésilien va très prochainement prolonger au PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger leur idylle commune jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Tout est désormais calé dans cette optique, et la seule interrogation réside dans le fait de savoir à quel moment le PSG décidera d’officialiser ce renouvellement tant attendu du contrat de Neymar.

Neymar Pai valide les informations sur la prolongation de son fils !

Et en attendant, l’entourage du numéro 10 parisien semble se permettre de lâcher quelques indices pour confirmer les informations parues récemment dans la presse quant à sa prolongation. En effet, alors que le compte Instagram ParisNoLimit a relayé l’information de RMC Sport confirmant qu’un accord a bien été trouvé entre le PSG et Neymar, le père du joueur s’est chargé de poser un like sur cette publication. Autant dire que Neymar Pai vient sans doute de confirmer la véracité de toutes les informations en ce sens. On attend donc maintenant plus que l’officialisation.