Jonathan David à l’OM, c’est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM n’hésite pas à tenter sa chance avec les joueurs libres, Jonathan David ne fait pas partie des pistes du club phocéen. Une information révélée par le 10 Sport et confirmée ce lundi dans les colonnes de La Provence, et ce malgré la volonté des dirigeants d’enrôler un attaquant d’envergure cet été.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Jonathan David a annoncé son départ du LOSC avant la dernière journée de Ligue 1. « J’ai passé cinq magnifiques saisons ici, je sais que ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et le Trophée des champions », a notamment confié l’attaquant de 25 ans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Jonathan David ne veut pas de l’OM Libre de s’engager avec le club de son choix, Jonathan David apparaît ainsi comme un renfort de choix sur le marché des transferts. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Naples est notamment déterminé à s’attacher ses services et a d’ores et déjà dégainé une grosse proposition pour le convaincre. La Juventus et l’Inter sont également à l’affût, mais pas l’OM.