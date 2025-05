De Zerbi : Tensions à l'OM, la vérité enfin dévoilée ?

Axel Cornic

Avec la victoire sur le Stade Rennais (4-2), Roberto De Zerbi a terminé sa première saison à l’Olympique de Marseille sur une bonne note. Mais tout n’a pas été parfait et les moments de crise ont été nombreux autour du technicien italien, que certains annoncent déjà sur le départ.

Un an après une saison catastrophique, l’OM est enfin de retour au premier plan. Derrière un PSG intouchable, les Marseillais ont confirmé leur deuxième place de Ligue 1, avec d’ailleurs une qualification en Ligue des Champions qui va enfin lancer le projet construit autour de Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en juin 2027.

Une première saison pas vraiment tranquille...

Les tensions n’ont toutefois pas manqué ! La saison marseillaise a été riche en rebondissements et surtout en polémiques, avec notamment un long feuilleton concernant l’avenir de De Zerbi. La presse italienne a notamment parlé de son possible retour en Serie A, avec son départ qui pourrait être un véritable coup dur pour l’OM.

De Zerbi n’a pas aimé le mercato !

Pour le moment, Roberto De Zerbi est toujours-là... mais on apprend tout de même que tout n’a pas été parfait pour lui. D’après les informations de L’Equipe, il y aurait eu des désaccords entre l’Italien et les dirigeants de l’OM, avec notamment un mercato hivernal qui est loin de faire l’unanimité. Les différents dossiers bouclés au mois de janvier n’auraient vraisemblablement pas satisfait l’ancien de Brighton et de Sassuolo.