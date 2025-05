De Zerbi - Départ de l’OM : Coup de tonnerre en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM suscite de nombreuses interrogations depuis plusieurs semaines, et le coach italien n'a rien fait pour rassurer les supporters samedi soir. En pleine conférence de presse, De Zerbi a en effet laissé planer un énorme doute quant à sa présence à l'OM l'an prochain.

Nommé sur le banc de l'OM il y a près d'un an, Roberto De Zerbi a réussi à ramener le club phocéen en Ligue des Champions et a donc fait forte impression ces derniers mois. Mais de quoi sera fait son avenir, qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec l'OM ?

« Les contrats, pour moi, ça ne veut rien dire »

Samedi soir, en pleine conférence de presse après la victoire de l'OM contre Rennes (4-2), Roberto De Zerbi a jeté un froid sur son futur : « Je suis très fatigué, la saison a parfois été pesante (…) La saison prochaine, pour être franc, il faut que je parle avec le club, qu'on analyse, qu'on voie ce qu'il s'est passé cette saison, les erreurs que j'ai pu faire moi personnellement (…) C'est vrai que j'ai un contrat, même si, personnellement, les contrats, pour moi, ça ne veut rien dire, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller », a lâché l'entraîneur de l'OM.

« Vous ne saurez jamais toutes les choses qui ont pu se passer »

« Sans être polémique, je tiens à souligner que je suis reconnaissant envers Frank, Pablo et Mehdi de m'avoir fait venir ici et je n'ai pas envie de partir. Mais il faut voir quoi faire pour le futur, le programmer et voir d'où est-ce qu'on part. Vous ne saurez jamais toutes les choses qui ont pu se passer tout au long de la saison, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites parfois. Maintenant il faut voir quoi faire pour la prochaine saison, comme on ferait dans n'importe quel club », poursuit De Zerbi. Les supporters de l'OM peuvent donc trembler...