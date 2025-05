Transferts - OM : La trahison de Rabiot ?

La rédaction

Dimanche dernier, Adrien Rabiot a livré ses vérités sur son choix de signer à l'OM en interview avec Raphaël Domenach pour Canal+. Un choix qui ne fait toujours pas sens depuis l'annonce de l'Olympique de Marseille en septembre dernier aux yeux de Thiago Silva. Son ancien capitaine au PSG est même allé plus loin en remettant en cause son départ de Paris en 2019. Adrien Rabiot s'est-il trompé sur toute la ligne selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Par le passé, plusieurs joueurs du PSG ont pris la décision de porter la tunique de l'OM après leur départ du Paris Saint-Germain. Ce fut notamment le cas d'Edouard Cissé qui quittait la capitale en 2007 pour s'installer à Marseille en 2009. Fabrice Fiorèse en avait fait autant en faisant le choix de troquer la tunique rouge et bleu à l'été 2004 pour directement défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille. Bruno N'Gotty a lui aussi fait cette expérience là comme Florian Maurice et Jérôme Leroy. Plus récemment, c'est Adrien Rabiot qui a vécu ce changement drastique entre les deux vieux ennemis de Ligue 1.

«L'OM ? Si ça n'avait pas été quelque chose de carré, ça ne m'aurait pas intéressé»

Une décision qui a été prise après un échange téléphonique avec Medhi Benatia, directeur du football à l'OM, comme révélé par Adrien Rabiot en interview avec Canal+ diffusée pendant le Canal Football Club dimanche soir.

« J'ai eu l'appel de Medhi (ndlr Benatia). J'étais le premier surpris, les gens le sont quand je leur raconte, mais j'étais le premier surpris. Dans sa réflexion, il s'en fout du fait que je sois un ancien Parisien et que j'ai joué à Paris. Ca rentre pas dans son truc. Il ne voyait que le terrain, il a vu qu'Adrien Rabiot est libre et comme il l'a dit, si je l'avais pas tenté, je m'en serais voulu. J'ai senti de la sincérité chez tout le monde. Vraiment l'envie d'aller sur quelque chose d'important. Si ça n'avait pas été quelque chose de carré, ça ne m'aurait pas intéressé ».

Thiago Silva sur le cas Adrien Rabiot : «Ça me fait mal, ça me fait mal, pfff»

Quelques heures avant la diffusion des explications d'Adrien Rabiot sur sa signature à l'OM l'été dernier, cinq années après son départ du PSG, ne devraient pas lui permettre d'être dans les bonnes grâces de Thiago Silva pour autant. Lors d'une entrevue avec le média Carré, l'ancien capitaine de Rabiot au Paris Saint-Germain n'a pas compris cette trahison en expliquant au passage que l'international français aurait fait une meilleure carrière en restant au PSG. « Ça me fait mal, ça me fait mal, pfff. Il pouvait être encore meilleur avec nous, il a fait le choix de partir, et il n’est pas sorti de la meilleure façon avec son club formateur. Il est parti cinq ans et il revient en France pour jouer chez le plus grand rival du PSG ».

La décision d'Adrien Rabiot a choqué Thiago Silva, personnellement touché par la tournure des évènements et sa signature à l'Olympique de Marseille. « C’est un choix personnel, mais ça me touche beaucoup de voir Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille. Je n’ai rien contre Marseille, mais 80 % des joueurs de Marseille n’accepteraient pas d’aller à Paris. C’était un très bon joueur, et avec sa qualité, il aurait pu faire beaucoup avec le PSG… Et maintenant il va à Marseille, c’est choquant ». Une réaction légitime pour Thiago Silva ?