Signature à l'OM : Son choc après le PSG !

Titi parisien ayant tout connu avec l'équipe première jusqu'à son départ à la Juventus en 2019, Adrien Rabiot a effectué son retour dans l'hexagone en signant à l'OM l'été dernier. Un choix qui a choqué certains joueurs du PSG ou passés par le club parisien comme Thiago Silva. Et les supporters de l'OM ? Le choc a été inversé pour Rabiot.

L'espace de deux saisons, pour la toute fin de sa formation, Adrien Rabiot a intégré l'académie du PSG entre 2010 et 2012, moment où il a signé son premier contrat professionnel. Hormis une demi-saison en 2012 en prêt au Toulouse FC, Rabiot est toujours resté dans la capitale entre 2012 et 2019. A l'été en question, Rabiot quittait libre le PSG pour la Juventus.

«Leur seule réflexion ça a été : ok, on a un top joueur qui arrive chez nous, ça va être bien»

Au terme de son contrat à la Vieille Dame, Adrien Rabiot a pris la décision de revenir en France... à l'OM après un coup de fil avec Medhi Benatia. Le directeur du football du club marseillais lui a permis de vivre une expérience choquante. « L'accueil des supporters de l'OM pour un ancien Parisien ? C'est pareil, ce sont des connaisseurs du football, ils vivent pour le football. Leur seule réflexion ça a été : ok, on a un top joueur qui arrive chez nous, ça va être bien pour la saison et les objectifs du club ».

«A mon arrivée, j'étais vraiment surpris de voir que les gens étaient là en nombre, ça m'a vraiment touché»

En interview avec Canal+, Adrien Rabiot a par ailleurs exprimé sa surprise concernant l'accueil réservé par les supporters de l'OM malgré son héritage parisien. « Au-delà de ça, ça faisait déjà cinq saisons que j'avais quitté le PSG donc ce n'est pas la même chose que de passer d'un club à l'autre. J'ai été agréablement surpris par tout ça, je ne m'y attendais pas, très sincèrement. A mon arrivée, j'étais vraiment surpris de voir que les gens étaient là en nombre, ça m'a vraiment touché ».