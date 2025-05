Avenir à l’OM : Le clan De Zerbi vend la mèche ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'avenir de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille suscite des interrogations après la qualification en Ligue des champions. Bien que sous contrat jusqu'en 2027, l'entraîneur italien souhaite clarifier sa situation avec la direction phocéenne avant de trancher. Selon certains de ses proches, l’aventure devrait continuer entre les deux parties.

Alors que l’OM a rempli son objectif prioritaire de la saison en se qualifiant directement pour la prochaine Ligue des champions, Roberto De Zerbi sera-t-il sur le banc pour entre l’hymne de la compétition au stade Vélodrome ? Malgré un engagement jusqu’en juin 2027, l’Italien a laissé planer le doute au sujet de sa situation personnelle après le dernier match contre Rennes, déclarant vouloir rester à l’OM mais souhaitant d’abord faire un point avec ses dirigeants avant de trancher.

« Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller »

« La saison prochaine, pour être franc, il faut que je parle avec le club, qu'on analyse, qu'on voie ce qu'il s'est passé cette saison, les erreurs que j'ai pu faire moi personnellement, puis ce qui n'a pas été cette saison de manière générale, et ensuite essayer de définir un programme pour le futur, pour la saison suivante. (...) C'est vrai que j'ai un contrat, même si, personnellement, les contrats, pour moi, ça ne veut rien dire, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller, mais il faut voir aussi d'où est-ce qu'on part, confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse. Il faut parler de la saison de manière objective, voir ce que j'ai fait qui n'a pas plu au club et vice versa ». Une réunion se tiendra rapidement entre la direction phocéenne et l’entraîneur, avec une première tendance qui semble se dégager.

De Zerbi, parti pour durer ?

Selon certains proches de Roberto De Zerbi, l’aventure entre les deux parties devrait se poursuivre, ces derniers estimant auprès de RMC que la raison devrait l’emporter. L’Italien n’a pas caché son attachement pour le club phocéen et sa volonté première de rester afin de découvrir le stade Vélodrome en étant à la tête de l’OM.