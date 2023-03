Joli cadeau pour le transfert de Messi, c'est historique

La rédaction

Alors qu’un retour au FC Barcelone est de plus en plus probable pour Lionel Messi, le PSG cherche toujours à prolonger le champion du monde argentin. D’ailleurs, le numéro 10, si précieux aux yeux de La Pulga, pourrait lui être réservé en cas de retour en Catalogne. Un beau cadeau donc, mais qui n’a pas toujours été accordé aux vedettes lors de leur signature. Retour sur ces stars qui n’ont pas pu récupérer leur numéro fétiche lors de leur transfert.

1) Lionel Messi : Numéro 30 au PSG

Arrivé libre au PSG en provenance du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi a du réaliser quelques compromis. Outre ce départ imprévu de Catalogne, l’Argentin n’a pas pu récupérer son numéro 10 qu’il avait repris à un certain Ronaldinho au sein du club Blaugrana . En arrivant à Paris, dans ce qui restera l’une des signatures les plus marquantes du 21ème siècle, Lionel Messi avait donc opté pour le numéro 30, tandis que son numéro 10 est toujours porté par Neymar au sein du club parisien. Ce numéro 30 est d’ailleurs celui avec lequel La Pulga avait débuté en professionnel en 2004.

2) Cristiano Ronaldo : numéro 9 au Real Madrid

C’est avec son désormais mythique numéro 7 que Cristiano Ronaldo avait explosé avec son 1er passage à Manchester United entre 2003 et 2009. Celui qui sera surnommé plus tard CR7 signe au Real Madrid à l’été 2009 contre 94 M€, un record à l’époque. Cependant, le capitaine du club madrilène, qui n’est d’autre que Raul, porte le numéro 7. Cristiano Ronaldo opte alors pour le numéro 9, avant de récupérer son dû un an plus tard, lors du départ de Raul en 2010 du côté de Schalke 04.

3) Ronaldinho : numéro 80 au Milan AC

En perte de vitesse au Barça après de merveilleuses années en Catalogne, Ronaldinho décide de s’en aller afin de se relancer au Milan AC. Lors de son arrivée en Lombardie en 2008, le magicien brésilien marque ce nouveau départ dans sa carrière d’un nouveau numéro. Bien que Ronnie soit un habitué du numéro 10, qu’il a notamment porté à Grêmio, au PSG et à Barcelone, ce dernier est porté par Clarence Seedorf chez les Rossoneri . Ronaldinho y voit alors une occasion de changer, en prenant le numéro 80, en raison de son année de naissance (1980).

4) Ronaldo : numéro 99 au Milan AC

Légendaire avant-centre, Ronaldo « Fenomeno » Nazario est un habitué du numéro 9, caractérisant les buteurs. Après un passage entre 2002 et 2007 au sein des Galactiques du Real Madrid, l’attaquant Brésilien rejoint le Milan AC alors que les blessures à répétitions des années précédentes auront eu un grand impact sur sa carrière. Si à l’Inter Milan, Ivan Zamorano lui avait laissé son numéro 9 (pour endosser un numéro inédit : 1+8), chez les rouges et noirs, c’est Pipo Inzaghi qui le porte. Ronaldo opte alors pour le numéro 99.

5) Zlatan Ibrahimovic : numéro 18 au PSG

Avant son arrivée au PSG, Zlatan Ibrahimovic a alterné entre plusieurs numéros. Entre le 9, le 8, et le 11, le Suédois ne s’est jamais fixé sur un chiffre défini. Connu lors de son passage à Paris pour son numéro 10, Ibra a dû patienter une demi-saison avant de le récupérer. En effet, à son arrivée au PSG, il portait le numéro 18, avant de troquer ce dernier contre le 10 lors du départ de Nenê à la mi-saison.

6) David Beckham : numéro 32 au PSG

S’il a lui aussi, alterné entre le numéro 10 et 7 lors de son explosion à Manchester United, David Beckham a cependant marqué les esprits vêtu de son numéro 23, notamment au sein des Galactiques du Real Madrid. Ce numéro qui n’est pas sans rappeler un certain Michael Jordan, Beckham va le garder tout le long de sa fin de carrière…jusqu’à son arrivée au PSG en 2012. L’ancien prodige du football anglais dont le numéro mythique est porté par Grégory Van der Wiel, opte alors pour le numéro 32, qu’il avait brièvement porté avec le Milan AC en 2008/2009.

7) Johann Cruyff : numéro 14 à l’Ajax Amsterdam