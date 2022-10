Foot - Mercato

João Felix, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 20 octobre

Publié le 20 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG à fond sur João Felix

Annoncé comme étant l'un des profils à l'étude pour venir remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, João Felix (22 ans) pourrait bien se rapprocher du PSG ! Selon les révélations du quotidien espagnol AS , le club parisien aurait manifesté son intérêt pour l'attaquant portugais qui, de son côté, envisage de quitter l'Atlético de Madrid. Les discussions seraient déjà amorcés avec l'entourage de João Felix, mais d'autres écuries comme Manchester United pourraient faire de l'ombre au PSG sur ce dossier.



Point de non retour pour Cristiano Ronaldo et ten Hag ?

Laissé sur le banc mercredi soir lors de la rencontre entre Manchester United et Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo semble en rupture totale avec son entraîneur, Erik ten Hag. L'attaquant portugais a d'ailleurs décidé de regagner les vestiaires avant la fin du match, et ces images ont rapidement fait le tour du monde : « Il était là, je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi », a réagi l'entraîneur de Manchester United en conférence de presse. De quoi confirmer la tendance d'un départ cet hiver pour Cristiano Ronaldo ?



OM : Le retour de Sampaoli réclamé dans le vestiaire ?

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que certains joueurs de l'OM réclamaient le retour de Jorge Sampaoli cet été, et auraient même mis la pression sur Élodie Malatrait, directrice ­adjointe de la communication et responsable du protocole au sein du club. Cette dernière était restée en contact avec Sampaoli durant l'intersaison, et la possibilité d'un retour à l'OM aurait d'ailleurs été évoquée avec l'entraîneur argentin.



Real Madrid : Toni Kroos met la pression pour sa prolongation