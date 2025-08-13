«Je vote pour...» : Daniel Riolo choisit son Ballon d'Or, l'annonce qui va faire scandale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la bataille pour le Ballon d'Or fait rage, et tout s'est accéléré depuis la publication de la liste des 30 nommés parmi lesquels figurent neuf joueurs du PSG ! Par conséquent, ce sujet fait parler dans le vestiaire parisien, d'autant plus depuis les récents propos d'Achraf Hakimi qui se présente comme un candidat sérieux alors qu'Ousmane Dembélé fait figure de favori. Et Daniel Riolo a pris position.

Interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or au micro de Canal+, Achraf Hakimi, auteur d'une saison exceptionnelle, s'est montré catégorique : « En tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai faites cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant. » Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir alors que huit autres joueurs du PSG sont également nominés.

Riolo vote... Hakimi ! Le débat est surtout avec Ousmane Dembélé, qui se présente comme le grand favori. Interrogé sur le fait de donner le Ballon d'Or à Achraf Hakimi, Daniel Riolo a d'ailleurs clairement pris position. « Je vote pour... », répond l'éditorialiste de RMC interrogé par l'un de ses followers sur le réseau social X.