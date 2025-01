«Je veux aller au PSG président», l'incroyable révélation sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a finalement refusé de la rejoindre l’été dernier, Rayan Cherki a pendant un temps voulu porter les couleurs du PSG. Comme l’a indiqué John Textor sur les ondes de RMC, le milieu offensif âgé de 21 ans lui avait directement demandé de quitter l’OL pour s’engager avec le club de la capitale.

Dans un entretien diffusé dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, John Textor s’est attaqué à Nasser Al-Khelaïfi, dénonçant, selon lui, son emprise sur la LFP. Le président de l’OL a également évoqué le cas Rayan Cherki et ses envies de départs, lui qui lui a demandé de rejoindre le PSG.

« Il voulait aller au PSG l'année dernière »

« Cherki, ça fait deux ou trois ans qu'il a envie de partir. Ça n'a rien à voir avec la DNCG. Il voulait aller au PSG l'année dernière. Il m'a envoyé un message pour me le dire d'ailleurs : “Je veux vraiment aller au PSG président.” C'est à lui qu'il faut poser la question, de savoir s'il veut finir la saison ou pas », a déclaré John Textor, très content du niveau affiché par Rayan Cherki depuis sa prolongation de contrat. « Moi j'aime Rayan. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas jouer pour nous, ni s'entraîner avec nous, s'il ne prolongeait pas. Maintenant, il a un contrat longue durée parce que je l'ai mis en dehors de l'équipe. Il est revenu, je l'ai vu dans les vestiaires et je lui ai dit : “tu vois, regarde comme tu joues bien quand tu as un contrat.” J'espère qu'il veut rester, mais personne ne l'a poussé dehors à cause de la DNCG. Il était l'un de ceux qui voulait partir, finalement il a prolongé et il est très bon. C'est fabuleux et c'est ça le football. »

« Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser »

Si le PSG venait à renouveler son intérêt pour Rayan Cherki à l’avenir, peu de chance que les dirigeants parisiens reçoivent une réponse positive de la part de l’OL. « Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », a ajouté John Textor.