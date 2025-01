Wahi - OM : La surprenante annonce tout droit venue d'Angleterre !

Thomas Bourseau

Elye Wahi n'est pas sur le départ. C'est du moins le témoignage que livrait Pablo Longoria en conférence de presse dernièrement. Et maintenant ? Un changement d'air pour l'attaquant français de 22 ans en difficulté à l'OM n'est pas à écarter. Si bien qu'en Angleterre, il aurait déjà un point de chute tout trouvé à West Ham. Encore faudrait-il que le coach Graham Potter accepte de chambouler son effectif cet hiver.

« Un départ de Wahi pour nous, c'est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d'Elye ». En conférence de presse, Pablo Longoria s'était montré intraitable au sujet du dossier Elye Wahi (22 ans). Depuis son arrivée du RC Lens à la dernière intersaison, Wahi est passé de titulaire à doublure de Neal Maupay. Si bien que malgré les propos du président de l'OM, on n'écarterait plus du tout un hypothétique départ de la recrue à 30M€ d'ici la clôture du mercato hivernal.

Kaboré a choisi l'OM au lieu de Messi à Barcelone. Découvrez cette décision qui a marqué sa carrière ! ⚽

➡️ https://t.co/pgIZRqepom pic.twitter.com/NI3JmTcdcW — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

West Ham pense à Elye Wahi

Et d'ailleurs, il semblerait qu'Elye Wahi fasse tourner quelques têtes de l'autre côté de la Manche. Avant même son transfert de Montpellier au RC Lens à l'été 2023, des formations de Premier League comme Chelsea ou encore Arsenal étaient mentionnées parmi les clubs intéressés par le profil de l'international espoir français. A présent, il s'agirait de Bournemouth et de West Ham entre autres d'après L'Equipe. Les Hammers sont à nouveau privés de Niclas Füllkrug, touché aux ischios-jambiers pendant le 32ème de finale de FA Cup perdu par West Ham contre Aston Villa vendredi dernier (2-1). De quoi pousser la direction londonienne à offrir un nouvel attaquant à Graham Potter qui a récemment remplacé Julen Lopetegui sur le banc des Hammers ?

«Il y a une certaine forme de logique de faire quelque chose»

Lors d'un point presse, Graham Potter n'a pas souhaité vendre la mèche, mais a tout de même pris le soin de faire un point sur la situation de l'attaquant pour West Ham cet hiver. « Avec la blessure de Füllkrug, recruter un attaquant est-il impératif ce mois-ci ? Je ne dirais pas impératif, mais avec les absents, il y a une certaine forme de logique de faire quelque chose. Mais ce n'est pas si simple. Je ne veux pas prendre la mauvaise décision ou faire quelque chose juste pour la forme juste parce qu'on en a besoin et particulièrement pendant cette fenêtre des transferts très compliquée. Mais nous avons des options offensives et des joueurs reviennent (ndlr de blessure) donc ma concentration pour le moment est focalisée sur l'équipe et sur la manière de la faire fonctionner du mieux possible et avec la volonté d'être compétitif et essayer de gagner contre Fulham ». Reste à savoir si l'OM recevra une offre de West Ham pour Elye Wahi.