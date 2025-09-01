«Je n’y crois pas» : Le transfert que personne n’a vu venir à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison très convaincante à l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré avait fait son retour à Bournemouth, le club avec lequel il est sous contrat. Mais pas pour longtemps. Et pour cause, l’ailier ivoirien revient déjà en France puisqu’il vient d’être prêté à l’OM. Interrogé sur son arrivée à Marseille, Hamed Junior Traoré reconnaît d’ailleurs qu’il a du mal à y croire.

Hyper actif sur le mercato, l’OM n’en finit plus de renforcer son effectif et vient d’annoncer sa dernière signature. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien, Hamed Junior Traoré », expliquait le club phocéen par le biais d’un communiqué officiel. Il s’agit d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 8M€. Après une saison prometteuse à l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré est donc déjà de retour en France. Présenté officiellement devant les médias jeudi, le joueur prêté par Bournemouth reconnaît d’ailleurs qu’il ne s’attendait pas signer à l’OM. Il a toujours du mal à y croire.

Traoré signe à l’OM et n’en revient pas « C’est un sentiment que je n’arrive pas à expliquer parce que je n’y croyais pas encore jusqu’à ce que j’arrive. Tout ce qu’on m’a dit par rapport au club, à la ville, à tout ce qui est autour, c’était merveilleux. Je suis content d’être là (…) C’est un peu de tout. Je suis là parce que je connais bien le coach. J’ai parlé aussi aux dirigeants qui m’ont demandé de venir. Après, Marseille, c’est un rêve. C’est un grand club, un club ambitieux. Et comme je suis ambitieux, c’était le mariage parfait. J’espère rester longtemps ici », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.