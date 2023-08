«Je ne voulais pas forcément partir», la nouvelle star du PSG balance sur son transfert

Jean de Teyssière

Le PSG voulait recruter des joueurs voulant venir, prêts à mouiller le maillot. L'arrivée de Gonçalo Ramos est teintée de regrets pour lui. L'attaquant de 22 ans, évoluant à Benfica, a rejoint le PSG lors d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 80M€ l'année prochaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette arrivée dans la capitale française ne semble pas le ravir.

Avec le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG est désormais obligé de s'activer pour recruter un élément offensif. Le départ de Lionel Messi laisse un vide qu'il faut combler et la mise à l'écart qui risque de durer de Mbappé a inquiété Luis Enrique qui aurait demandé des renforts, selon L'Équipe . C'est donc pour cette raison que le PSG a fait venir Ousmane Dembélé, dont l'officialisation devrait vite arriver, et Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais de 22 ans arrive en provenance de Benfica et s'est exprimé sur son arrivée au PSG.

« Je ne voulais pas forcément partir »

La saison dernière, en 47 matchs, Gonçalo Ramos a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives. Des statistiques très intéressantes, pour celui qui n'a que 22 ans. Le désormais ex-joueur de Benfica s'est exprimé au micro de Benfica TV et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne voulait pas quitter son club : « Il m’a pris à part, m’a expliqué son plan et m’a dit : 'Je compte sur toi'. Il y avait des rumeurs sur mon départ, mais je ne voulais pas forcément partir. Il m’a dit que j’étais le fer de lance de l’attaque. »

PSG : Il vend la mèche pour le transfert de Neymar ? https://t.co/3d8EYVy9Us pic.twitter.com/O3x8G40Yyu — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« C'est une situation très délicate »