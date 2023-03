«Je n’ai jamais regretté» : Un grand nom recale le PSG et dit pourquoi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très apprécié par Leonardo et Thomas Tuchel, Kalidou Koulibaly a régulièrement vu son nom être lié au PSG durant son passage au Napoli. Finalement, le défenseur sénégalais est resté chez les Azzurri jusqu’à son transfert à Chelsea à l’été 2022. Interrogé par beIN SPORTS, il se confie sur son attachement pour la formation italienne qui l'a incité à repousser son départ.

C’est un nom bien connu des supporters du PSG. À plusieurs reprises sur le mercato, l’écurie parisienne a tenté de mettre la main sur Kalidou Koulibaly, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A. Un joueur très apprécié de Leonardo, alors directeur sportif, mais également de Thomas Tuchel. Koulibaly avait notamment marqué les esprits au cours d’une rencontre entre le PSG et le Napoli en Ligue des champions en 2018. Finalement, le joueur est resté en Italie jusqu’à son transfert à Chelsea en 2022. Interrogé par beIN SPORTS , Kalidou Koulibaly n’affiche aucun regret, lui qui reste très attaché à son ancien club.

« J’ai fait le choix de rester à Naples, je n’ai jamais regretté »

« Quand on allait dans certaines villes où on était insulté, ou ils disaient que la Napolitains devaient être dévastés par le Vésuve, ça me faisait mal. On voyait qu’ils nous insultaient parfois, nous traitaient de paysans, il était hors de question pour moi que les gens nous discriminent comme ça. Après, c’est une manière pour les gens de déstabiliser, mais pour moi ce n’est pas un jeu. À Naples, il y a une faveur, quelque chose qui t’attire. Eux t’aiment comme toi tu les aimes, et c’est pour ça que chaque fois que j’ai fait le choix de rester à Naples, je n’ai jamais regretté », confie Kalidou Koulibaly.

« Tuchel a essayé de me recruter au PSG. Cela ne s’est pas fait, mais à Chelsea oui »