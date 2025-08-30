«Je devais signer à l’OM» : Le transfert d’un buteur capote pour une raison complètement folle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Anthony Le Tallec à l’OM, ça aurait pu et dû se faire il y a quelques années. En effet, l’ancien attaquant de Liverpool était visiblement très proche de s’engager avec le club phocéen. Mais voilà que tout cela est tombé à l’eau. La raison ? Didier Deschamps, ancien entraîneur de l’OM, aurait été à l’origine de cet échec pour Le Tallec. Explications.

Actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps entraînait auparavant l’OM. En effet, de 2009 à 2012, le double champion du monde occupant le banc du club phocéen. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il aurait pu accueillir un certain Anthony Le Tallec à Marseille. Mais voilà que l’arrivée du buteur français à l’OM a finalement capoté et le principal intéressé a d’ailleurs révélé la raison de cet échec.

« Pas le même agent que Deschamps » « Je devais signer soit à Marseille ou Bordeaux. Marseille, ça ne se fait pas avec Deschamps parce que je n'ai pas le même agent que lui. Malheureusement. Pape Diouf me voulait à Marseille avec Anigo », a ainsi fait savoir Anthony Le Tallec à l’occasion du podcast Histoires de Foot.