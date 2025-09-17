«Je connais la vérité» : Le PSG veut un autre entraîneur, Riolo balance direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG se sépare de Christophe Galtier et choisit Luis Enrique, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la sélection espagnole. Et alors que Luis Campos révèle que ce fut un choix évident, Daniel Riolo révèle qu'il s'agit d'un mensonge puisque la priorité se nommait Mikel Arteta.

En 2023 après une saison décevante sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG lance une révolution qui débute par la nomination de Luis Enrique qui était libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole éliminée par le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde quelques mois plus tôt. Interrogé sur l'arrivée du technicien espagnol, Luis Campos ne cache pas sa satisfaction.

Luis Campos assure que Luis Enrique était son premier choix « Le meilleur travail que j'ai fait c'est de choisir Luis Enrique pour le PSG. Je me rappelle de l'entretien que j'ai eu chez lui à Barcelone, j'ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu'on allait avoir cette alchimie. J'en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c'était fait. Le travail d'équipe, c'est très important. Les règles du club, prioriser le collectif, c'est la première chose », a raconté le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.