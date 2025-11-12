«J'ai voulu tout arrêter» : Paris sauve un Marseillais, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né à Marseille et formé à l'OM où il a fait ses premiers pas dans le bain professionnel sous Rudi Garcia, Maxime Lopez était à deux doigts de tirer un trait sur sa vie de footballeur il y a un an de cela après une mauvaise expérience à Florence. Toutefois, le Paris FC a sauvé le minot marseillais comme il le révèle en interview avec Canal+.

Le 4 décembre prochain, Maxime Lopez soufflera sa 28ème bougie. Néanmoins, tout aurait pu s'arrêter il y a un peu plus d'un an pour le minot marseillais. Le milieu de terrain formé à l'Olympique de Marseille ne connaît pas la carrière dorée qui lui était promise à ses débuts. Pour rappel, en 2017, il était question d'un intérêt du FC Barcelone qui a été confirmé par le principal intéressé lors de son entretien avec Hervé Mathoux pour le programme Détective Mathoux.

«Je sortais d'une saison à la Fiorentina où je n'avais pas joué un match» Néanmoins, après l'OM, Maxime Lopez s'est éclaté à Sassuolo avant de vivre une saison quasi blanche en termes de minutes du côté de la Fiorentina. Ce qui a engendré une volonté grandissante de mettre un terme à sa carrière pendant l'été 2024... avant que le Paris FC ne lui propose un challenge attrayant en Ligue 2 et le fait de rejoindre son frère. « Vous aviez pensé à vraiment arrêter ? Oui, ce n'est pas des blagues. J'étais vraiment prêt à arrêter le foot. Je sortais d'une saison à la Fiorentina où je n'avais pas joué un match ».