«J’ai reçu une proposition» : Il recale le PSG pour l’OM !

Attaquant star de l’OM, dont il a même été capitaine, pendant cinq ans, la carrière de Mamadou Niang aurait pu prendre une tout autre tournure. Au moment de quitter Strasbourg pour rejoindre Marseille à l’été 2005, l’ancien international sénégalais au pu choisir de s’engager avec le PSG, qui lui avait fait une proposition de contrat.

Arrivé à l’OM en 2005 en provenance de Strasbourg, Mamadou Niang aurait pu prendre la direction du PSG. L’ancien attaquant et capitaine marseillais (100 buts en 227 matchs toutes compétitions confondues) devait en effet choisir entre Marseille et Paris, qui a été le premier à lui faire une offre.

« J’avais le choix entre Paris et Marseille » « C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg, mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », a expliqué Mamadou Niang dans l’émission Détective Mathoux de Canal+.