Ce n’est plus qu’une question d’heures, nouvelle folie à l’OM ?

Ultime recrue du mercato d’été de l’OM, Benjamin Pavard a quitté l’Inter sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 15M€. Le champion du monde 2018 arrivera dans la cité phocéenne mercredi en fin de matinée. La Minute OM a confirmé la tendance, demandant au passage un accueil de folie aux supporters…
Le lundi 1er septembre, deadline du mercato estival, l’Olympique de Marseille tombait d’accord avec un champion du monde. Medhi Benatia a réussi à convaincre Benjamin Pavard de signer à l’OM au téléphone avant d’en faire de même avec les dirigeants de l’Inter concernant les modalités de l’opération. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de 15M€.
Benjamin Pavard arrivera à Marseille mercredi à 11h30 !
L’Inter a accepté la proposition du directeur du football de l’OM. Et voilà que Benjamin Pavard devenait la 12ème et dernière recrue estivale du club phocéen. Trêve internationale oblige, le champion du monde 2018 n’a pas encore posé les pieds à Marseille et a signé son contrat électroniquement du côté de Clairefontaine. La Minute OM affirme que Pavard atterrira à Marignane mercredi matin à 11h30, demandant aux supporters de l’accueillir comme il se doit à son arrivée.
Un accueil à la Aubameyang pour Pavard ?
Début août, Pierre-Emerick Aubameyang signait son retour à l’OM un an après son départ en Arabie saoudite et pas moins de 500 supporters qui lui réservaient un accueil de rock-star à l’aviation nationale. Les inconditionnels de l’Olympique de Marseille referont-ils le coup ? Réponse mercredi matin.