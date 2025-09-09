Ce n’est plus qu’une question d’heures, nouvelle folie à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ultime recrue du mercato d’été de l’OM, Benjamin Pavard a quitté l’Inter sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 15M€. Le champion du monde 2018 arrivera dans la cité phocéenne mercredi en fin de matinée. La Minute OM a confirmé la tendance, demandant au passage un accueil de folie aux supporters…

Le lundi 1er septembre, deadline du mercato estival, l’Olympique de Marseille tombait d’accord avec un champion du monde. Medhi Benatia a réussi à convaincre Benjamin Pavard de signer à l’OM au téléphone avant d’en faire de même avec les dirigeants de l’Inter concernant les modalités de l’opération. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de 15M€.

Benjamin Pavard arrivera à Marseille mercredi à 11h30 ! L’Inter a accepté la proposition du directeur du football de l’OM. Et voilà que Benjamin Pavard devenait la 12ème et dernière recrue estivale du club phocéen. Trêve internationale oblige, le champion du monde 2018 n’a pas encore posé les pieds à Marseille et a signé son contrat électroniquement du côté de Clairefontaine. La Minute OM affirme que Pavard atterrira à Marignane mercredi matin à 11h30, demandant aux supporters de l’accueillir comme il se doit à son arrivée.