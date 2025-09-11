«J’ai reçu un contrat» : Un attaquant dit non au PSG pour signer à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des attaquants les plus intéressants de Ligue 1, Mamadou Niang a brillé avec Strasbourg au point de susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs français. Et alors qu'il va choisir de s'engager avec l'OM, l'avant-centre sénégalais révèle avoir reçu une offre du PSG.

En 2005, l'OM réalisait un très joli coup en bouclant le transfert de Mamadou Niang très en vue à Strasbourg. Et alors que l'attaquant sénégalais deviendra une légende du club phocéen dont il portera le brassard lors du titre en 2010, il reconnaît avoir été approché par le PSG au même moment.

Niang a préféré l'OM au PSG « C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg, mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », confie-t-il dans l’émission Détective Mathoux sur Canal+ avant de poursuivre.