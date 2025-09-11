«J’ai reçu un contrat» : Un attaquant dit non au PSG pour signer à l'OM !

Considéré comme l'un des attaquants les plus intéressants de Ligue 1, Mamadou Niang a brillé avec Strasbourg au point de susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs français. Et alors qu'il va choisir de s'engager avec l'OM, l'avant-centre sénégalais révèle avoir reçu une offre du PSG.
En 2005, l'OM réalisait un très joli coup en bouclant le transfert de Mamadou Niang très en vue à Strasbourg. Et alors que l'attaquant sénégalais deviendra une légende du club phocéen dont il portera le brassard lors du titre en 2010, il reconnaît avoir été approché par le PSG au même moment.
Niang a préféré l'OM au PSG
« C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg, mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », confie-t-il dans l’émission Détective Mathoux sur Canal+ avant de poursuivre.
«J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille»
« Pourquoi ? C’est vrai que Paris est venu en premier, mais Marseille c’est 91, 93. Même si j’aimais le Paris Saint-Germain de Weah, Ginola, Guérin, Kombouaré et compagnie, mais Marseille, c’est tout de suite rentré dans le cœur », ajoute Mamadou Niang.