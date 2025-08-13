«J’ai hâte» : Luis Enrique fait fantasmer un joueur, il signe au PSG !

Bien décidé à recruter un nouvel axial droit, le PSG avait rapidement fait d’Illia Zabarnyi sa grande priorité. Mais les négociations ont été très longues avec Bournemouth avant qu’elles n’aboutissent finalement sur un transfert estimée à 66M€, bonus compris. Et le défenseur ukrainien a déjà hâte d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.
C'était probablement la priorité de Luis Enrique qui souhaitait attirer un joueur pour offrir une concurrence à Marquinhos. Et l'entraîneur du PSG a obtenu le joueur qu'il désirait puisqu'Illia Zabarnyi s'est engagé pour environ 66M€ bonus compris en provenance de Bournemouth. Et l'international ukrainien a reconnu que le technicien espagnol avait eu un rôle clé dans son choix.
Luis Enrique a convaincu Zabarnyi
« J'ai hâte de rencontrer tout le monde, et forcément l'entraîneur. Je pense que ça va être génial. Je sais ce qu'il attend et je suis prêt à ça. Je l'ai affronté avec l'Ukraine, lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne, et nous avions gagné le match 1-0. Je l'ai vu, il est tellement énergique... j'adore ça ! Honnêtement, j'adore cette passion, et oui, je l'apporterai aussi. J'adore aussi ce que fait l'équipe sur le plan tactique. J'ai vu des matches et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le jeu pratiqué. Je suis tombé amoureux du style du Paris Saint-Germain donc, pour moi, c'est vraiment top d'être ici », a-t-il confié aux médias du PSG avant d’évoquer son profil.
« Je suis jeune, j'ai 22 ans, même si j'ai l'impression d'être plus âgé ! J'ai déjà accumulé pas mal d'expérience et je pense que cela m'aidera dans le futur, même si je vais évidemment continuer à apprendre. Je suis impatient. Calme et serein ? Sans aucun doute. C'est la chose la plus importante pour moi. Il faut toujours travailler et penser à toutes les situations possibles sur le terrain, être patient, et travailler dur », ajoute Illia Zabarnyi.