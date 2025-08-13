«J’ai hâte» : Luis Enrique fait fantasmer un joueur, il signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter un nouvel axial droit, le PSG avait rapidement fait d’Illia Zabarnyi sa grande priorité. Mais les négociations ont été très longues avec Bournemouth avant qu’elles n’aboutissent finalement sur un transfert estimée à 66M€, bonus compris. Et le défenseur ukrainien a déjà hâte d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

C'était probablement la priorité de Luis Enrique qui souhaitait attirer un joueur pour offrir une concurrence à Marquinhos. Et l'entraîneur du PSG a obtenu le joueur qu'il désirait puisqu'Illia Zabarnyi s'est engagé pour environ 66M€ bonus compris en provenance de Bournemouth. Et l'international ukrainien a reconnu que le technicien espagnol avait eu un rôle clé dans son choix.

Luis Enrique a convaincu Zabarnyi « J'ai hâte de rencontrer tout le monde, et forcément l'entraîneur. Je pense que ça va être génial. Je sais ce qu'il attend et je suis prêt à ça. Je l'ai affronté avec l'Ukraine, lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne, et nous avions gagné le match 1-0. Je l'ai vu, il est tellement énergique... j'adore ça ! Honnêtement, j'adore cette passion, et oui, je l'apporterai aussi. J'adore aussi ce que fait l'équipe sur le plan tactique. J'ai vu des matches et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le jeu pratiqué. Je suis tombé amoureux du style du Paris Saint-Germain donc, pour moi, c'est vraiment top d'être ici », a-t-il confié aux médias du PSG avant d’évoquer son profil.