«Ce n’est pas Messi ou Mbappé, mais...» : Le PSG veut son transfert, et il n'en revient pas !

Écarté de la Supercoupe d’Europe, Gianluigi Donnarumma est invité à quitter le Paris Saint-Germain à une année de la fin de son contrat, une décision qui laisse les observateurs transalpins perplexes. Paolo Paganini dénonce notamment les agissements du club parisien, rappelant l’importance du portier en Ligue des champions la saison dernière.

Le recrutement de Lucas Chevalier met la pression sur Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Absent de la liste de Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le portier italien est invité à se trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat, une situation qui fait parler en Italie.

« Sans Donnarumma, c'est Arsenal qui serait allé en finale » La presse transalpine ne cache pas son étonnement en voyant le traitement infligé au gardien de la Squadra azzurra, à peine deux mois après le sacre du PSG en Ligue des champions. « Ce n'est peut-être pas Messi ou Mbappé, mais sans Donnarumma, c'est Arsenal qui serait allé en finale et non le PSG, a notamment souligné Le journaliste Paolo Paganini sur son compte X. Et les 80 millions d'euros encaissés (réservés au vainqueur, NDLR), l'émir les aurait vus seulement l'année prochaine. Peut-être ».