«J'ai du mal comprendre» : La décision choc au PSG !

C'est désormais acté, le PSG a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma afin d'installer Lucas Chevalier dans ses buts. Le portier du LOSC a été recruté pour 55M€, bonus compris, et s'impose comme le titulaire dans les buts parisiens désormais. Un décision prise par Luis Enrique que Rio Mavuba peine à comprendre.
Au début de l'été, malgré sa situation contractuelle particulière, personne n'envisageait un départ de Gianluigi Donnarumma dont le bail s'achève en juin 2026. Une prolongation était même en discussions mais tout a visiblement capoté. Il faut dire que Luis Enrique a décidé de changer de gardien. Malgré la saison exceptionnelle de l'Italien, l'entraîneur du PSG a réclamé le transfert de Lucas Chevalier qui a débarqué pour 55M€, bonus compris, afin d'occuper la place de titulaire. Gianluigi Donnarumma, qui pourrait rebondir du côté de Manchester City, a d'ailleurs fait ses adieux au Parc des Princes vendredi soir. Mais Rio Mavuba ne comprend pas totalement le choix du PSG.
«C'est toujours difficile»
« C'est toujours difficile, parce que humainement, on dit que c'est le gardien qui a accompagné le PSG pour gagner ce trophée qui leur manquait en Ligue des champions, il est mis de côté, c'est dur. Après il y a le choix sportif. Et là c'est autre chose. C'est une décision prise par l'ensemble du club avec le coach, et que tout le monde assume », assure-t-il sur le plateau de Téléfoot.
«J'ai du mal à comprendre»
Relancé sur son ressenti concernant le choix du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma, Rio Mavuba en rajoute une couche : « J'ai du mal à comprendre, pas l'arrivée de Chevalier qui est logique à partir du moment où ils font le choix de sortir Donnarumma, mais de le sortir lui... Après si ses caractéristiques ne conviennent pas au coach, ça s'entend ».