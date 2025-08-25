«J'ai du mal comprendre» : La décision choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, le PSG a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma afin d'installer Lucas Chevalier dans ses buts. Le portier du LOSC a été recruté pour 55M€, bonus compris, et s'impose comme le titulaire dans les buts parisiens désormais. Un décision prise par Luis Enrique que Rio Mavuba peine à comprendre.

Au début de l'été, malgré sa situation contractuelle particulière, personne n'envisageait un départ de Gianluigi Donnarumma dont le bail s'achève en juin 2026. Une prolongation était même en discussions mais tout a visiblement capoté. Il faut dire que Luis Enrique a décidé de changer de gardien. Malgré la saison exceptionnelle de l'Italien, l'entraîneur du PSG a réclamé le transfert de Lucas Chevalier qui a débarqué pour 55M€, bonus compris, afin d'occuper la place de titulaire. Gianluigi Donnarumma, qui pourrait rebondir du côté de Manchester City, a d'ailleurs fait ses adieux au Parc des Princes vendredi soir. Mais Rio Mavuba ne comprend pas totalement le choix du PSG.

«C'est toujours difficile» « C'est toujours difficile, parce que humainement, on dit que c'est le gardien qui a accompagné le PSG pour gagner ce trophée qui leur manquait en Ligue des champions, il est mis de côté, c'est dur. Après il y a le choix sportif. Et là c'est autre chose. C'est une décision prise par l'ensemble du club avec le coach, et que tout le monde assume », assure-t-il sur le plateau de Téléfoot.