Jackpot pour Benzema, son nouveau salaire est révélé

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad cet été. Pour faire plier le numéro 9 et capitaine merengue, l'écurie saoudienne a proposé un bail de trois saisons à hauteur de 27,5M€ annuels, hors droits à l'image.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Karim Benzema a tapé dans l'œil de Florentino Pérez. A tel point que le président du Real Madrid a lâché environ 35M€ à l'été 2009 pour s'attacher les services du buteur français.

Karim Benzema migre vers Al Ittihad

14 années plus tard, Karim Benzema quitte le Real Madrid en héros. Capitaine et numéro 9 de l'écurie merengue, le Ballon d'Or a décidé de s'exiler à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, Karim Benzema file librement et gratuitement vers Al Ittihad en Arabie Saoudite, où il va percevoir un salaire XXL.

Un contrat de 82,5M€ pour Karim Benzema