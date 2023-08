Jackpot confirmé pour Neymar et le PSG !

Thomas Bourseau

Six ans après son transfert en provenance du FC Barcelone pour 222M€, ce qui fait toujours de lui à ce jour le joueur le plus cher de l’histoire, Neymar va laisser sa trace dans les archives du PSG comme étant sa plus grosse vente au vu de l’accord passé avec Al-Hilal. En parallèle, le Brésilien bénéficierait d’un joli pactole à Riyad.

Neymar est sur le point de faire ses adieux au PSG. En août 2017, le Brésilien arrivait en rockstar du FC Barcelone contre un chèque historique de 222M€ du haut de ses 25 ans. Actuellement âgé de 31 ans et sans avoir réellement répondu aux attentes au Paris Saint-Germain, Neymar s’apprête à plier bagage afin de s’envoler pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal.

90M€, le PSG trouve un accord avec Al-Hilal pour Neymar

Comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema avant lui entre autres, Neymar va donc quitter l’Europe pour l’Arabie saoudite. En effet, les médias sont unanimes pour affirmer qu’un terrain d’entente aurait été trouvé entre le comité de direction du PSG et ses homologues d’Al-Hilal pour un transfert de Neymar allant jusqu’à 90M€ d’après The Daily Mail, en comprenant les divers bonus financiers. De quoi faire du Brésilien la plus belle vente de l’histoire du PSG.

150M€ à l’année, un salaire démentiel promis à Neymar ?