Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato : Rupture totale entre l'Inter et Antonio Conte ?

Publié le 2 août 2020 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 2 août 2020 à 23h05

Malgré la bonne saison de l’Inter Milan, Antonio Conte et son équipe ont essuyé des critiques pour, notamment, ne pas avoir réussi à mettre fin à la domination de la Juventus. Le coach milanais s’est agacé du manque de soutien de la part de son club face à cette situation ce samedi, et cette sortie pourrait sonner la fin de l'histoire entre les deux partie.