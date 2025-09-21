Infidélité : La violente accusation après leur départ de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end est celui des derbies et des affiches tendues. Outre le OM-PSG qui va conclure cette 5ème journée de Ligue 1 lundi soir, d'autres matches ont également attiré l'attention. C'est le cas du duel entre Nantes et Rennes, conclu par un match nul (2-2). A la Beaujoire, Quentin Merlin et Valentin Rongier ont été visés par une banderole, rappelant leur passé d'anciens Canaris.

Cet été, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont quitté l'OM en direction du Stade Rennais. Une arrivée qui a fait beaucoup de bruit, en particulier pour Rongier, puisque les deux joueurs ont été formés à Nantes, le grand rival. Ces dernières semaines, les supporters nantais avaient annoncé un accueil spécial pour les deux joueurs. Ils n'ont évidemment pas manqué le rendez-vous.

Merlin et Rongier dans le viseur du FC Nantes Evidemment alignés pour ce derby face aux Nantais, Quentin Merlin et Valentin Rongier étaient préparés à recevoir des piques par rapport à leur situation. Dans les tribunes, les supporters ont ainsi répondu présent. « Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement » peut-on lire. Une attaque personnelle pour rappeler qu'ils n'échapperont pas aux critiques de leur ancien club.