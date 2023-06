Incroyable, une menace est prononcée au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus d’un transfert en direction du PSG, Lucas Hernandez pourrait bien être la prochaine recrue majeure du club de la capitale. Mais le joueur du Bayern Munich, natif de Marseille, ne semble pas le bienvenu dans l’esprit des ultras du PSG, et leur leader a même menacé publiquement l’international français.

Après avoir déjà bouclé les recrutements de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Cher Ndour, le PSG se rapproche d’un joueur de l’équipe de France pour la suite de son mercato ! En effet, à en croire les dernières tendances, les négociations s’intensifient en coulisses pour l’arrivée de Lucas Hernandez (27 ans), le défenseur polyvalent du Bayern Munich, qui pourrait coûter aux alentours de 40M€ au PSG.

Un transfert à 20M€ est annoncé au PSG https://t.co/pbIE6xwznX pic.twitter.com/aSfvinVr2n — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Hernandez, un marseillais à Paris

Problème, Lucas Hernandez est originaire de Marseille, éternel rival du PSG, et cette identité lui joue déjà des tours alors qu’il n’a même pas encore définitivement bouclé son arrivée au Parc des Princes cet été.

« Tu n’es pas le bienvenu »