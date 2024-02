Incroyable, un joueur de l’OM plombé par son propre clan ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre l'OM et Jonathan Clauss. Critiqué par Mehdi Benatia, le joueur est sous le feu des critiques. En plus de son attitude loin d'être irréprochable, Pablo Longoria lui reprocherait certains mensonges sur son mercato, qui émaneraient directement de ses agents selon les informations du journaliste Romain Molina.

Joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison, Jonathan Clauss a vu sa situation, soudainement, se détériorer après un match face à l'AS Monaco au cours duquel il était sorti en cours de match. Pour Gennaro Gattuso, mais aussi la direction de l'OM, l'international français était en capacité de terminer la rencontre, mais a décidé de s'installer sur le banc pour se préserver en vue de l'Euro. Une attitude jugée intolérable par Pablo Longoria, qui n'a pas hésité à le mettre en vente dans les ultimes instants du mercato hivernal.

Longoria avait mis les choses au clair

En conférence de presse, le président de l'OM avait évoqué aussi certains mensonges de la part de Clauss. « On a beaucoup discuté avec lui et cela ne nous a pas plu au mois de janvier de me faire parvenir différents messages sur des intérêts comme le fait que Barcelone voulait le joueur. J'ai appelé Barcelone pour savoir si c'était vrai, cela ne l'était pas. Ce n'est pas un bon message à envoyer publiquement et aussi en privé » avait confié Longoria le 8 février dernier.

Les agents de Clauss à l'origine de ces rumeurs ?