Incroyable nouvelle au PSG, un mercato XXL se prépare

La rédaction

En grande difficulté financière ces derniers temps avec notamment 717M€ de pertes lors des trois dernières saisons, le PSG voit enfin le bout du tunnel et devrait être totalement libre d'être actif sur le marché des transferts. Ce ne fut pas le cas cette année avec des contraintes à respecter mais le PSG est parvenu à convaincre l'UEFA de revenir dans les clous du fair-play financier.

Le PSG pourra faire partie des clubs les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Certes sanctionné par l'UEFA, le club parisien a quand même pu négocier un accord pour rester dans les clous du fair-play financier jusqu'à 2025.

Une vente des joueurs non désirables

Le Parisien annonce qu'en plus des accords économiques obtenus, des 800M€ de revenus cette saison et d'un pourcentage imposant que la masse salariale soit inférieure aux revenus sur une année civile baissant de 10% chaque année, la vente de nombreux joueurs pourront apporter un grand plus aux finances parisiennes. Et ce même s'ils gardent les trois membres de la MNM, mais ce qui ne sera pas le cas. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler seront donc invités à trouver un autre club à la fin de leur prêt.

Un mercato sans contrainte

Toutes ces bonnes nouvelles permettent donc au PSG d'envisager un été serein sur le marché des transferts ou aucune contrainte ne les empêchera de recruter. Sans contrainte ne veut pas dire sans limite mais Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi devraient être plus mesurés tout en frappant de gros coups.