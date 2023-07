Incroyable, Mbappé va faire une énorme victime au PSG

Benjamin Labrousse

Le mercato du PSG se poursuit, et Paris a frappé fort en annonçant ce mardi le retour de Xavi Simons, un an après son transfert au PSV Eindhoven. Parti en prêt du côté de Leipzig et considéré comme un grand espoir du club parisien, le Néerlandais pourrait également être vendu si Kylian Mbappé venait à rester au PSG.

Son potentiel départ affole le mercato estival. À l’instar de l’été dernier, Kylian Mbappé se retrouve en plein cœur de différentes rumeurs évoquant son transfert vers le Real Madrid. S’il a toujours affirmé vouloir rester au PSG la saison prochaine, l’attaquant français se retrouvera libre de s’engager où il le souhaite à partir de janvier 2024. Une situation que le club parisien cherche à tout prix à éviter.

Le PSG lâche une grosse offre pour un attaquant https://t.co/52V1XDKw0e pic.twitter.com/VRjuPJh6np — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Xavi Simons, remplaçant de Mbappé en 2024 ?

Ce jeudi, MARCA lie étroitement l’avenir de Xavi Simons à celui de Kylian Mbappé. En effet, le PSG pourrait voir en le Néerlandais, un candidat sérieux à la succession du Français sur le flanc gauche de l’attaque parisienne en cas de départ de ce dernier vers le Real Madrid.

Xavi Simons pourrait être vendu si Mbappé venait à rester au PSG