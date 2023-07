Mbappé : La presse espagnole fait une révélation sur les tensions au PSG

Alexis Brunet

C'est l'un des feuilletons du mercato estival. Est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG ? S'il reste, il doit prolonger son contrat, sinon il devra partir, c'est l'ultimatum fixé par le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Justement, NAK est venu assister à l'entraînement de son équipe dernièrement, et la rencontre entre les deux hommes a été glaciale.

Luis Campos réalise pour le moment un mercato de grande qualité au PSG. Le Portugais a déjà réussi à faire venir six joueurs, sans compter le retour de Xavi Simons, parti depuis en prêt au RB Leipzig. Pourtant, un autre dossier pourrait décider du bilan du conseiller football parisien cet été.

Kylian Mbappé restera-t-il au PSG ?

Luis Campos peut réaliser le meilleur mercato du monde, le bilan de celui-ci dépend du cas Mbappé. Le Français n'a pas souhaité prolonger son contrat jusqu'en 2025, et il pourrait donc partir libre l'été prochain. Un scénario que veulent éviter le PSG, mais le champion du monde est très loin d'une prolongation.

PSG : Neymar se lâche sur Mbappé et Messi https://t.co/1Sts6XEuFm pic.twitter.com/xodmpyEEOH — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

La presse espagnole révèle des tensions entre Mbappé et Al-Khelaïfi