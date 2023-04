Incroyable, l’OM peut bloquer le mercato du PSG

Axel Cornic

Comme souvent, les routes de l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se croiser sur le mercato estival qui approche à grands pas et qui s’annonce très mouvementé. Les Phocéens pourraient d’ailleurs faire un croche-patte à leurs éternels rivaux en allant chercher le jeune Rasmus Højlund et ainsi bloquer un gros dossier de Luis Campos.

Le nouvel échec en Ligue des Champions semble avoir convaincu les dirigeants du PSG de dissoudre la MNM, avec Lionel Messi et Neymar qui sont dont annoncés en instance de départ. Pour les remplacer, Luis Campos semble déjà avoir plusieurs pistes…

Il s'éloigne du PSG, Neymar va enrager https://t.co/nh7E3XxMvw pic.twitter.com/adGjTW7o9q — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Osimhen, priorité du PSG cet été ?

C’est notamment le cas avec Victor Osimhen, qui réalise une saison exceptionnelle avec le Napoli. D’après les informations de RMC Sport , l’attaquant nigérian serait la grande priorité de Luis Campos pour ce mercato estival, lui qui l’avait déjà recruté par le passé au LOSC.

L’OM peut tout gâcher