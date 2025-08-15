Incroyable, l'entourage d'un joueur du PSG fixe son prix sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son avenir s'écrit loin du PSG, Gianluigi Donnarumma a toutefois un contrat qui court jusqu'en 2026 ce qui pousse les clubs intéressés à négocier avec le club parisien pour trouver un terrain d'entente. Et le PSG ne semble pas avoir l'intention à lâcher si facilement le portier italien, au point que son agent Enzo Raiola ait décidé de fixer un prix sur le marché.

C'est désormais acté, Luis Enrique a choisi Lucas Chevalier pour garder les buts du PSG cette saison. Recruté pour 55M€, en provenance du LOSC, le portier français était d'ailleurs déjà titulaire contre Tottenham mercredi soir pour la Supercoupe d'Europe. Une situation qui pousse donc au départ Gianluigi Donnarumma, auquel il ne reste plus qu'un an de contrat.

Raiola annonce un prix de 25M€ pour Donnarumma Sur les réseaux sociaux, l'international italien a d'ailleurs fait ses adieux au PSG, mais encore faut-il trouver une porte de sortie. Gianluigi Donnarumma pourrait ainsi se tourner vers la Premier League puisqu'il aurait un accord avec Manchester City, qui doit d'abord vendre Ederson, et surtout convaincre le PSG de lui vendre son gardien. Et c'est là que les problèmes commencent. Selon certains médias, les Parisiens pourraient réclamer entre 40 et 50M€ pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. A tel point que selon les informations de La Repubblica, Enzo Raiola, agent du gardien de but, fait passer le message sur le marché que le juste prix et de 25M€. Soit quasiment la moitié de ce que réclame le PSG.