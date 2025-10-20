Incroyable, le PSG prépare 8 signatures !

Bien décidé à maintenir de la stabilité dans son groupe, le PSG s'active en coulisse pour prolonger plusieurs joueurs. Celle de Willian Pacho est la mieux engagée, mais sept autres pourraient également être rapidement discutée dans le vestiaire. Luis Campos a du pain sur la planche.
Lancé dans son nouveau projet qui consiste à miser sur la stabilité, le PSG s'active pour boucler la prolongation de plusieurs cadres de son effectif. Ainsi, la saison dernière, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont tous étendu leur contrat d'une saison. Et Luis Campos, qui s'est donné pour règle de négocier avec les joueurs qui entre dans leur troisième saison à Paris, est déjà actif en coulisses.
Le PSG prépare 8 prolongations !
En effet, selon les informations du Parisien huit joueurs seront au total concernés par des discussions pour prolonger dans les prochaines semaines à savoir Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, qui entrent dans leur troisième année au PSG, mais également Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye dont les contrats s'achèvent en 2027. Enfin, Willian Pacho est également en négociations pour prolonger.
Pacho le plus chaud, Fabian Ruiz le plus urgent
La signature de l'international équatorien, qui a pris une nouvelle dimension la saison dernière, est d'ailleurs la plus chaude puisqu'elle pourrait être bouclée d'ici la fin de l'année. Mais la plus urgente est celle de Fabian Ruiz qui pourrait entrer dans sa dernière année de contrat s'il ne prolonge pas d'ici l'été prochain. Mais Le Parisien précise que cela devrait s'accélérer pour l'Espagnol comme pour Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye qui voient eux aussi leurs contrats prendre fin en 2027. Pour Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, tous engagés jusqu'en 2028, la situation est moins urgente.