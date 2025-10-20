Incroyable, le PSG prépare 8 signatures !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à maintenir de la stabilité dans son groupe, le PSG s'active en coulisse pour prolonger plusieurs joueurs. Celle de Willian Pacho est la mieux engagée, mais sept autres pourraient également être rapidement discutée dans le vestiaire. Luis Campos a du pain sur la planche.

Lancé dans son nouveau projet qui consiste à miser sur la stabilité, le PSG s'active pour boucler la prolongation de plusieurs cadres de son effectif. Ainsi, la saison dernière, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont tous étendu leur contrat d'une saison. Et Luis Campos, qui s'est donné pour règle de négocier avec les joueurs qui entre dans leur troisième saison à Paris, est déjà actif en coulisses.

Le PSG prépare 8 prolongations ! En effet, selon les informations du Parisien huit joueurs seront au total concernés par des discussions pour prolonger dans les prochaines semaines à savoir Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, qui entrent dans leur troisième année au PSG, mais également Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye dont les contrats s'achèvent en 2027. Enfin, Willian Pacho est également en négociations pour prolonger.