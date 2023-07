Incroyable, le PSG abandonne un énorme transfert à cause de Mbappé

La rédaction

Alors que le PSG n'a toujours pas trouvé son grand numéro 9, la situation de Kylian Mbappé semble plomber le mercato du club de la capitale. En attente de la confirmation de l'issue du feuilleton Mbappé, le PSG ne peut pas avancer aussi vite qu'il le souhaiterait sur l'arrivée d'un avant-centre alors que la priorité se nommait Victor Osimhen. Un dossier complétement abandonné par le PSG.

Le PSG semble en grande difficulté pour renforcer son secteur offensif. Le club parisien multiplie les pistes, sans avoir concrétisé d'arrivée jusque-là. Il faut dire que le feuilleton Mbappé plombe le mercato du PSG qui ne peut, ni ne doit, se renforcer de la même façon si l'attaquant français décide de rester ou de partir. D'après le journaliste de L'EQUIPE José Barroso, ce dossier est donc bouclé au point que la piste menant à Victor Osimhen, la priorité jusque-là ait été abandonnée.

Mercato : L’Arabie Saoudite tente un nouveau coup au PSG https://t.co/KQaC6lPk59 pic.twitter.com/llJWe8k0WV — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

«Le dossier Mbappé est un frein pour le mercato du PSG»

« Le dossier Kylian Mbappé n'est toujours pas résolu, loin de là, et qui d'ailleurs est un frein. En tout cas, c’est perçu comme ça par le PSG. Au delà de la situation de Kylian Mbappé lui-même, c'est aussi une situation problématique pour le PSG sur mercato. Ça bloque d’autres dossiers. Au début, ils étaient à fond sur Osimhen, c’était la priorité mais ça n’a pas marché parce que les prétentions de Naples sont telles qu'ils ont fini par abandonner la piste à grand regret parce que sportivement c'était le chois numéro 1 et de très loin », explique-t-il dans le débrief mercato sur le site de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

La piste Osimhen abandonnée ?