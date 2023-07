L'OM se voit offrir un crack brésilien

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l'OM n'a toutefois pas encore terminé son recrutement. Notamment dans le secteur défensif. En effet, avec le changement de système et le retour à une défense à quatre, Pablo Longoria aimerait dénicher un vrai latéral droit pour concurrencer Jonathan Clauss. Dans cette optique, Dominique Baillif lui conseille de se pencher sur le cas Khellven.

Avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l'OM a déjà réussi son début de mercato. Néanmoins, d'autres renforts sont encore attendus, notamment en défense. Ainsi, Pablo Longoria scrute le marché afin de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, avec la fin du prêt d'Issa Kaboré, Jonathan Clauss est le seul joueur à ce poste dans l'effectif de Marcelino. Dans cette optique, Dominique Baillif, journaliste spécialisé sur le football brésilien, recommande à l'OM se pencher sur la situation de Khellven.

Khellven le joueur idéal pour épauler Clauss ?

« Sur le poste de latéral droit, un jeune joueur qui a continué à performer depuis la saison dernière, c’est Khellven de l’Atlhletico Paranaense. Il vient d’être prolongé jusqu’à fin 2024 car jusqu’ici son contrat allait jusqu’à janvier 2024, ses dirigeants ont tout fait pour le conserver au moins une année supplémentaire et ne pas le voir partir libre ou négocier un départ à la baisse cet été », confie-t-il auprès de Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Dans le morphotype il ressemble un peu à Jonathan Clauss»