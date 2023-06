Incroyable, le plan machiavélique de Mbappé révélé ?

Thomas Bourseau

Le mercato de Kylian Mbappé est une nouvelle fois mouvementé. Et il se pourrait que le joueur en ressorte gagnant, une première fois à la fin de ce mercato et dans un an avant son éventuelle arrivée au Real Madrid. Explications.

Kylian Mbappé s’est pourtant montré clair. Certes, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a pris la décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025. Néanmoins, Mbappé compte bien être de la partie au Paris Saint-Germain lors du prochain exercice.

Rester au PSG pour la prime de fidélité, en attendant la prime à la signature au Real Madrid ?

D’après des sources proches de Kylian Mbappé, l’une des raisons de ce choix pourrait bien résider dans le fait que le Français percevra une prime de fidélité de 70M€ s’il est toujours un joueur du PSG après le mercato. En outre, le Real Madrid lui concocterait une alléchante surprise en cas d’arrivée libre de tout contrat à la Casa Blanca dans un an selon The Athletic.

Un jackpot à 200M€ pour Mbappé ?

En 2022, Kylian Mbappé aurait perçu de la part du Real Madrid une prime à la signature de 130M€. Si jamais le champion du monde tricolore choisissait le club merengue à la fin de la saison prochaine, il percevrait une prime de 70M€. Au total, en comptant son salaire, Mbappé pourrait toucher un pactole de 200M€.