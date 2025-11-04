Incroyable, il invite un grand talent à signer au PSG !

Toujours à l'affût pour dénicher les plus grands du football international, le PSG s'intéresserait notamment au prodige russe Aleksey Batrakov qui réalise une excellente saison avec le Lokomotiv Moscou. Aleksandr Mostovoï, qui fait partie des rares joueurs russes de sa génération à avoir évolué à l'étranger, lui conseille d'en faire autant.
Ce n'est plus un secret, le nouveau projet du PSG passe par le recrutement de grands talents du football mondial. Dans cette optique, Aleksey Batrakov n'a pas échappé aux radars de Luis Campos. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou, sous contrat jusqu'en 2029, réalise un début de saison impressionnant comme en témoigne ses 10 buts et 4 passes décisives en 14 journées de championnat.
Le PSG s'intéresse à Aleksey Batrakov
Par conséquent, le PSG s'est lancé dans la course à la signature d'Aleksey Batrakov à en croire les informations de Match TV. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », assure même une source au média russe. Une information qui fait grandement parler en Russie.
Aleksandr Mostovoï le pousse à signer au PSG
En effet, l'ancienne gloire du football russe Aleksandr Mostovoï s'est prononcé sur l'intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov au micro de Match TV : « Il n'y a rien de surprenant à cela, surtout que les agents l'ont confirmé. J'y crois. Batrakov n'a plus qu'à jouer et marquer, ce qu'il fait depuis deux saisons. De nos jours, tout le monde regarde les joueurs ; il suffit d'allumer la télé, pas besoin de se déplacer. C'est le moment idéal pour faire sensation ; on vous recrutera, point final. D'un autre côté, beaucoup diront que ce n'est pas le bon moment pour partir ; Aleksey est encore jeune. Mais, les gars, je vous dis : “Vous devez y aller et faire vos preuves là-bas, comme nous l'avons fait à l'époque” ». A l'image de Valeriy Karpin, Aleksandr Mostovoï fait effectivement partie des rares joueurs russes de sa génération à avoir évolué à l'étranger. Passé par Benfica, Caen et Strasbourg, il a surtout évolué pendant huis saisons au Celta de Vigo. Et désormais, Mostovoï espèrs que son jeune compatriote suivra son exemple en rejoignant le PSG.