Incroyable, il invite un grand talent à signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût pour dénicher les plus grands du football international, le PSG s'intéresserait notamment au prodige russe Aleksey Batrakov qui réalise une excellente saison avec le Lokomotiv Moscou. Aleksandr Mostovoï, qui fait partie des rares joueurs russes de sa génération à avoir évolué à l'étranger, lui conseille d'en faire autant.

Ce n'est plus un secret, le nouveau projet du PSG passe par le recrutement de grands talents du football mondial. Dans cette optique, Aleksey Batrakov n'a pas échappé aux radars de Luis Campos. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou, sous contrat jusqu'en 2029, réalise un début de saison impressionnant comme en témoigne ses 10 buts et 4 passes décisives en 14 journées de championnat.

Le PSG s'intéresse à Aleksey Batrakov Par conséquent, le PSG s'est lancé dans la course à la signature d'Aleksey Batrakov à en croire les informations de Match TV. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », assure même une source au média russe. Une information qui fait grandement parler en Russie.