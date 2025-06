Incroyable, il annonce son transfert à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans les prochaines heures, il se pourrait que l'OM publie un communiqué par le biais duquel la signature d'Angel Gomes en tant qu'agent libre deviendra officielle. La presse fait état d'un accord pour un contrat de trois ans du milieu offensif anglais arrivant du LOSC. Ce dernier a d'ailleurs été aperçu dans la cité phocéenne... avec le maillot de l'Olympique de Marseille.

Du côté de l'Olympique de Marseille, l'heure est aux renforts. Pour la première fois depuis la saison 2022/2023, le club marseillais va disputer la Ligue des champions. Ce fut le grand objectif des dirigeants de l'OM qui avaient fait un recrutement XXL à l'été 2024 et l'hiver dernier pour accomplir cette mission. Deuxième de la saison derrière le PSG, l'OM va retrouver la C1 avec un effectif dans lequel certains ajustements devraient être opérés.

Deux anglais en approche à l'Olympique de Marseille ? En plus de CJ Egan-Riley, défenseur de 22 ans de Burnley, un autre joueur anglais en la personne d'Angel Gomes est sur le point de signer. Le journaliste Fabrizio Romano a d'ailleurs communiqué ce mercredi que la visite médicale du milieu offensif qui évoluait au LOSC ces dernières années était programmée et qu'elle se déroulerait une fois que l'opération toucherait au but. Un contrat de trois saisons attendrait Angel Gomes à l'Olympique de Marseille, lui qui a quitté le LOSC en tant qu'agent libre. Ce qui confirme la tendance dessinée par L'Equipe.