Mercato : Malaise à l'OM, le boss a tranché pour ce grand nom !

Après avoir validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026, l'OM de Pablo Longoria a décidé de recomposer son service communication. Malgré tout, Fabrizio Ravanelli devrait être épargné. En effet, Medhi Benatia aurait décidé de maintenir son conseiller institutionnel et sportif à son poste la saison prochaine.

OM : Ravanelli va conserver son poste

A en croire L'Equipe, Fabrizio Ravanelli n'a pas participé aux voyages à Rome avec le groupe de Roberto De Zerbi. Et pourtant, le conseiller institutionnel et sportif était de plus en plus visible ces derniers mois. Cultivant une certaine proximité avec le staff de l'OM au départ, Fabrizio Ravanelli s'est retrouvé au cœur de crispations. Malgré tout, il devrait garder sa place dans un rôle de représentation.