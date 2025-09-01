«Ils veulent le transférer» : Un complot est dénoncé, l'annonce choc à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une décision jugée disproportionnée par Bixente Lizarazu qui assure que si le club phocéen a pris une telle décision, c'est probablement pour des raisons économiques en vue d'un transfert.

La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a eu des conséquences majeures à l'OM. Et pour cause, les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Et alors que l'ailier anglais, déjà annoncé sur le départ, a rejoint Bologne, la situation est beaucoup moins claire concernant le milieu de terrain de l'équipe de France. D'ailleurs, Bixente Lizarazu s'interroge clairement concernant les réelles motivations de l'OM.

«C'est incompréhensible» « C'est incompréhensible. Il est passé de joueur indispensable à persona non grata pour une bagarre. Et une bagarre dans un vestiaire, cela arrive très souvent. Moi-même je l'ai vécu au Bayern avec Lothar Matthaus. Ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a de l'égo, de l'électricité, il peut y avoir des tensions et donc je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses avec cette bagarre. Pour moi c'est un non sujet », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.