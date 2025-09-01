«Ils veulent le transférer» : Un complot est dénoncé, l'annonce choc à l'OM !

Il y a quelques jours, l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une décision jugée disproportionnée par Bixente Lizarazu qui assure que si le club phocéen a pris une telle décision, c'est probablement pour des raisons économiques en vue d'un transfert.
La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a eu des conséquences majeures à l'OM. Et pour cause, les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Et alors que l'ailier anglais, déjà annoncé sur le départ, a rejoint Bologne, la situation est beaucoup moins claire concernant le milieu de terrain de l'équipe de France. D'ailleurs, Bixente Lizarazu s'interroge clairement concernant les réelles motivations de l'OM.
«C'est incompréhensible»
« C'est incompréhensible. Il est passé de joueur indispensable à persona non grata pour une bagarre. Et une bagarre dans un vestiaire, cela arrive très souvent. Moi-même je l'ai vécu au Bayern avec Lothar Matthaus. Ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a de l'égo, de l'électricité, il peut y avoir des tensions et donc je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses avec cette bagarre. Pour moi c'est un non sujet », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.
«Ils veulent récupérer de l'argent»
« J'imagine donc qu'il y a quelque chose derrière parce qu'on ne peut pas sanctionner un joueur juste parce qu'il s'est battu avec un autre. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont traité de cette façon-là. Donc je me dis que c'est une histoire de sous, de transfert... Ils veulent le transférer parce que peut-être qu'il n'a pas voulu prolonger à l'OM et que du coup, ils veulent récupérer de l'argent. Mais pour moi ce n'est pas crédible par rapport au fait qu'il y a eu un accrochage avec un autre joueur », ajoute Bixente Lizarazu.