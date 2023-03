«Il y a des choses qui ne vont pas» : Un joueur claque la porte de l’OM et balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2009, Lorik Cana prenait une grande décision. Après quatre années passées à l'OM, l'international albanais avait annoncé son transfert en Premier League, à Sunderland. Un choix sur lequel est revenu l'ancien milieu de terrain près de quatorze ans après. Selon lui, le départ d'Eric Gerets avait été déterminant.

Alors que l'OM recevait le PSG dimanche dernier, Lorik Cana avait enchaîné les entretiens pour clamer son amour au club marseillais. Mais au cours d'un entretien accordé au Phocéen, l'international albanais s'est prononcé sur un sujet plus sensible, son départ de Marseille en juillet 2009. Une décision, qui coulait de source selon lui.

L’OM humilié, le vestiaire n’en revient pas https://t.co/v4HvOzs5i4 pic.twitter.com/hWzGxdSUG0 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« On comprend qu’il y a des choses qui ne vont pas »

« Je le savais depuis avril que je voulais partir. Je n’avais pas le projet de partir, j’étais dans un endroit qui était bien, l’OM voulait me prolonger. Mais à partir de février, mars, on comprend qu’il y a des choses qui ne vont pas bien avec Robert (Louis-Dreyfus ndlr). Pape (Diouf ndlr) est fragilisé avec le conseil d’administration. Et Eric (Gerets ndlr) voulait des certitudes puisqu’on se retrouvait dans une situation financière importante » a avoué Cana.

Le départ de Gerets a été fatal

Homme de parole, il souhaitait poursuivre l'aventure avec Pape Diouf et Eric Gerets. « Ce que je voulais ? C’était de continuer avec Pape et Gerets. Mais le coach me dit que quelque chose ne tourne pas rond et me dit qu’il pense partir. Quand Gerets est parti, j’avais pris la décision. Si le coach part, je pars » a déclaré l'ancien joueur, qui rejoindra finalement Sunderland malgré un appel de Didier Deschamps, nouveau coach de l'OM.

Deschamps a tenté de le retenir