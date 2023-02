Parti du PSG, il passe aux aveux : «J’étais supporter de l’OM»

La rédaction

Formé au PSG, Lorik Cana ne renie pas son passage dans la capitale française. Mais entre le club parisien et l'OM, l'ancien international albanais a vite tranché. Avant le Clasico de ce dimanche, l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans a révélé qu'il avait toujours été fan de l'OM, et ce bien avant son arrivée à Marseille en 2005.

Lorik Cana est l'un des rares à avoir porté le maillot des deux clubs ennemis : le PSG et l'OM. Formé à Paris, il y restera jusqu'en 2005. Alors âgé de 22 ans, le milieu de terrain décidait de rejoindre à l'OM. Un choix qu'il ne regrette aucunement. Alors que la formation marseillaise reçoit le PSG ce dimanche, Cana est revenu sur sa carrière et notamment sur son lien avec les deux équipes. Dans un entretien accordé à BFM Marseille, l'ancien international albanais a avoué garder un souvenir ému de son passage à Paris.



Lorik Cana n'oublie pas son passage au PSG

« A l’époque, rare ont été les joueurs à pouvoir arriver de la réserve, jouer en équipe première et ensuite s’installer. J’en étais super fier. C’était pour moi une façon de remercier le PSG pour l’opportunité donnée » a-t-il déclaré. Mais Cana reconnaît qu'il n'avait jamais été vraiment fan du PSG.

« Marseille ? Le seul club français dont j’étais supporter »

« Pour moi, c’était Marseille, le seul club français dont j’étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser, tu n’y penses pas à deux fois. Ça s’est fait d’une manière extraordinaire. J’ai été adopté assez rapidement par cette ville et ses gens qui ont cette passion pour le football » a avoué Cana. En rejoignant l'OM, le joueur réalisait un rêve de gamin.

