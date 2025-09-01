«Il voulait l’OM», le transfert d’un champion du Monde a capoté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2009, l'OM avait tout mis en oeuvre pour essayer de recruter Adil Rami en provenance du LOSC, mais les dirigeants nordistes n'ont rien voulu savoir et ont bloqué le défenseur central, futur champion du Monde avec l'équipe de France en 2018. Frédéric Paquet, qui était directeur sportif des Dogues à cette époque, raconte ce transfert avorté de Rami à l'OM.

Passé par l'OM entre 2017 et 2019, à l'aube du projet amorcé par le propriétaire américain Frank McCourt, Adil Rami aurait pu porter la tunique du club phocéen quelques années auparavant ! Les faits remontent à l'été 2009, et l'OM avait tout tenté pour faire signer Rami en provenance du LOSC. Frédéric Paquet, qui était le directeur sportif du club nordiste à cette époque, s'est livré sur ce dossier dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Des moments de tensions assez forts » « Avec beaucoup beaucoup d'échanges. C'est ce qui permet de trouver, non pas la bonne solution, mais au moins la moins mauvaise. Adil voulait aller à Marseille. On avait refusé parce qu'on avait estimé que ce n'était pas le moment. Ça avait été compliqué, il y a eu des moments de tensions assez forts parce qu'il a beau être adorable, c'est quelqu'un qui a du caractère », indique Paquet au sujet d'Adil Rami, qui avait finalement signé à l'OM en 2017, un an avant d'être champion du Monde avec l'équipe de France.